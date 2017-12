El SEPE usará 287 millones de Garantía Juvenil en 2017, el doble de lo que correspondería, asegura Báñez

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ejecutará este año 286,7 millones de euros del programa europeo de Garantía Juvenil, el doble que le correspondería en el reparto de estos fondos europeos, que para 2017 estaban fijados, ha asegurado, en 137 millones.

Asimismo, ha reclamado el apoyo del PSOE al acuerdo alcanzado entre los sindicatos CC.OO. y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, que ha dicho que le gustaría traer al Congreso "cuanto antes", pues mejoraría la remuneración en los contratos de formación, aumentaría los incentivos a la contratación indefinida, y establecería un nuevo estatuto de las prácticas no laborales. "No entiendo por qué no lo apoyan cuando sí lo hacen sindicatos y la mayoría de grupos de esta Cámara", ha dicho.

"No vamos a apoyar ese complemento. Usted dice que los sindicatos lo apoyan. Yo he de verlo con estos ojos", ha replicado De Frutos, pidiendo que el trabajo se remunere y se cotice, pues el complemento salarial, ha dicho, no supone trabajo y por tanto no mejora la cotización del empleado ni los ingresos de la Seguridad Social