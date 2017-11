S&P declara en situación de 'insolvencia selectiva' a Venezuela

Standard & Poors (S&P) ha decidido rebajar la nota de solvencia de la deuda a largo plazo en moneda extranjera de Venezuela desde 'CC' hasta 'SD' o 'Default Selectivo', lo que implica una calidad crediticia de 'alto riesgo' y pasar así de la situación cercana a la insolvencia en la que situaba su rating anteriormente al impago efectivo o anunciado a futuro con mínima expectativa de recobro.

La situación de 'Default Selectivo' quiere decir que de toda la deuda que tiene el Estado venezolano es incapaz de hacer frente a una serie determinada de títulos públicos, ya que no está cumpliendo con una parte de sus obligaciones, pero no de toda la deuda en su conjunto. En este sentido, Venezuela solo debería a algunos acreedores en particular.