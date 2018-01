Salgado critica la "insensibilidad" de Europa ante los rescates: "Sólo Juncker pensó en la ciudadanía"

La exvicepresidenta de Asuntos Económicos en el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, ha criticado este jueves en el Congreso la "insensibilidad" de los países ricos de la zona euro a la hora de organizar los rescates a los países en dificultades, señalando que únicamente el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean Claude Juncker, se preocupaba de los efectos que iban a tener las medidas exigidas sobre los ciudadanos.

"Esa persona, no tengo ningún inconveniente en decirlo, era Jean Claude Juncker. Era el único de los países de la 'Triple A' (en referencia a la calidad de su deuda soberana) que siempre pensó e hizo la consideración de esas medidas que se estaban adoptando y los efectos sobre la ciudadanía", ha dicho.

Respecto al resto de países, la entonces titular de Economía ha dicho que "había en algunos casos una cierta insensibilidad y una fijación" en el cumplimiento de los objetivos. "No digo que no hubiera que reducir el déficit, pero evidentemente no era la única variable a considerar", ha aseverado.