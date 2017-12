Santander AM prevé un crecimiento en España del 3,1% en 2017 y del 2,5% en 2018

Cree que durante el próximo ejercicio se dará un entorno "mejor imposible" para la inversión en renta variable

Así lo recogen las perspectivas de crecimiento de la gestora de Santander para el próximo ejercicio, presentadas este lunes en rueda de prensa por la directora de producto y market intelligence de Santander AM España, Ana Rivero, y por el responsable de renta variable europea de la entidad, José Antonio Montero de Espinosa.

"El 'mejor imposible' que se describe en los libros de economía cuando se refieren al entorno propicio para depositar la confianza del inversor en los activos de renta variable se da en 2018", apuntan los expertos de Santander AM, en referencia a los elevados niveles de crecimiento global y a los bajos niveles de inflación.

En este sentido, la directora de producto de Santander AM, ha destacado que a pesar de que se materialicen los riesgos, el crecimiento económico "está bien pavimentado", por lo que considera "complicado" que se pueda desestabilizar.

"La Bolsa europea en términos absolutos no está cara, creo que sigue en niveles atractivos y no aprecio señales de sobrevaloración", ha apuntado el responsable de renta variable de Santander AM, gestora que pronostica qué el Ibex 35 alcanzará niveles cercanos a los 11.200 puntos durante el próximo ejercicio.