Los bonos de Santander para compensar a algunos exaccionistas de Popular se entregarán antes del viernes

Santander entregará antes de este viernes, 15 de diciembre, los bonos de fidelización diseñados para compensar a algunos exaccionistas de Popular por la amortización de sus títulos como consecuencia de la resolución a los clientes que los hayan aceptado.

El plazo de aceptación de los bonos se abrió hace casi tres meses, el 13 de septiembre, y se cerró el pasado jueves, 7 de diciembre, como estaba previsto en su folleto de emisión, en el que la entidad apunta que los bonos se entregarán "no más tarde" de este viernes.

El 15 de diciembre, además, es la fecha de inicio del devengo de la remuneración, lo que implica que desde el próximo viernes hasta el séptimo aniversario de esta fecha se abonará, a trimestres vencidos, una remuneración no acumulativa del 1% aplicado del valor nominal vivo de los bonos en cada periodo de remuneración.

El importe de la oferta asciende a 981 millones de euros, correspondientes a 9,81 millones de bonos de fidelización de 100 euros de valor unitario. En el caso de que no todos los beneficiarios de la oferta hayan acudido a la misma, el importe sobrante se podrá emplear en atender posibles solicitudes de otros clientes, de acuerdo con la entidad.

El último dato de adhesión disponible corresponde al 26 de octubre, cuando la aceptación de los bonos alcanzó el 60% de su volumen, aunque en número de clientes el porcentaje era menor, según explicó consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de la entidad. No obstante, el directivo se mostró confiado en alcanzar "cifras muy atractivas" de adhesión, en línea con las expectativas del banco.

Según detalla el propio banco en el folleto de emisión de los bonos, se trata de "instrumentos complejos", por lo que "pueden no ser aptos" para todos los inversores, a pesar de que una de las condiciones necesarias para poder aceptarlos es ser un inversor minorista.

Estos bonos no requieren que los clientes aceptantes sean sometidos a un test de conveniencia, "dadas las características especiales" de este producto, según detalla el folleto. No obstante, los clientes que acepten estos bonos deben ser advertidos previamente de las complejidades del producto, "que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas".