Santander y los sindicatos suscriben el ERE que supondrá 1.100 salidas en los servicios centrales

Banco Santander y CCOO, UGT, FITC y STS --representantes del 85,54% de la mesa negociadora-- han suscrito este martes el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad aplicará para integrar sus servicios centrales en España con los de Banco Popular, un proceso que implicará la salida de 1.100 empleados mediante prejubilaciones y bajas incentivadas.

En un comunicado conjunto, los sindicatos firmantes han valorado el acuerdo como un marco "equilibrado" que permite que el ajuste en los servicios centrales se haga "de manera no traumática", primando la voluntariedad en las salidas y compensando éstas con recursos suficientes y adecuados.

"Los sindicatos firmantes del acuerdo, UGT, CCOO, FITC y STS, valoramos el resultado final, a pesar de que no haya podido ser posible el acuerdo del 100% de las organizaciones presentes en la mesa", han agregado.

Por el momento, la red comercial de ambas entidades no se ve afectada en el marco del ERE, pues su integración no se prevé hasta el año 2019, por lo que los empleados de la red comercial de Santander y Popular no pueden adherirse al acuerdo.