Saracho se reúne mañana con el BCE para tratar la situación de Popular

El presidente de Popular, Emilio Saracho, y su consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, se reunirán este martes con autoridades del Banco Central Europeo (BCE) para tratar la delicada situación de la entidad, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

Por el momento, la entidad no ha recibido ninguna oferta en firme ni ha tomado ninguna decisión, por lo que no se descartan otras alternativas de futuro. Entre ellas, algunos analistas sitúan la ampliación de capital, la desinversión de más activos no estratégicos o incluso la intervención por parte de las autoridades públicas si no funcionan las anteriores.