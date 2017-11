El Senado aprueba una iniciativa del PSOE para abordar la recuperación salarial

La mayoría del Senado ha aprobado este miércoles una iniciativa del PSOE por la que se insta al Gobierno a impulsar un Acuerdo Nacional por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que posibilite la recuperación salarial y el mantenimiento de la generación de puestos de trabajo.

En este sentido, se ha referido a los avisos del FMI, la CE, el BCE y la OCDE sobre la amenaza que suponen los bajos salarios y la desigualdad para la recuperación en España, y ha puntualizado que "la crisis no se habrá acabado mientras la recuperación no alcance a todos", ya que "el crecimiento por sí solo no es el final de la crisis".