De la Serna dice que el peaje a camiones de la N-1 es competencia de la Diputación de Guipúzcoa

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que el peaje que este martes comenzó a cobrarse por la circulación de camiones en la carretera N-1 a su paso por Guipúzcoa es una decisión competencia de la Diputación de esta provincia sobre la que el Gobierno central "no puede ni debe decir nada".

"Guipúzcoa ha tomado una decisión como órgano competente y, por lo tanto, el Gobierno, no es que no pueda decir nada, sino que no debe pronunciarse sobre una decisión que de forma autónoma ha tomado una diputación", declaró De la Serna.