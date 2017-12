De la Serna espera que "vuelva la colaboración" con Cataluña y augura "sorpresas" en el bloque constitucional

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, espera que tras las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña "vuelva la colaboración" entre las administraciones "que se perdió desde hace un tiempo", tras lo que ha augurado que en los resultados de los comicios de este jueves "puede haber sorpresas a favor del bloque constitucional y del PP".

Asimismo, considera que "también es importante para otras comunidades autónomas que Cataluña se siente con ellas y el Gobierno para hablar de cuestiones trascendentales para España". "No se entiende cerrar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación si no está una de las principales comunidades en la mesa", ha aseverado el ministro, quien ha apostillado que "tampoco se entendería un acuerdo sobre financiación si no se cierra un acuerdo entre los dos principales partidos del país".