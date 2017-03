De la Serna ve "más que suficiente" su propuesta para que el PSOE apoye el Decreto de la estiba

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, considera que la propuesta de acuerdo que ha trasladado a la patronal y los sindicatos de estibadores en la tarde de este miércoles es "más que suficiente" para que el PSOE permita mañana jueves aprobar el Decreto Ley de reforma de la estiba.

"Esta propuesta debe ser más que suficiente para que el PSOE, un partido con su historia, su peso y su opción de volver a gobernar en el futuro permita convalidar el Decreto", indicó De la Serna tras presentar la propuesta en la mesa de negociación.

La abstención o el voto a favor del grupo parlamentario socialista es determinante para que la reforma de la estiba tenga el visto bueno del Congreso, un paso a su vez necesario para que el sector cumpla la normativa europea y España sortee una posible multa de la UE.

No obstante, hasta ahora el PSOE ha mantenido que no respaldaría el Decreto Ley si antes no se alcanzaba un acuerdo con el sector. La misma postura mantiene Ciudadanos.

Tras acudir a la reunión que patronal y sindicatos tenían convocada para la tarde de este miércoles en el Consejo Económico y Social (CES) y presentar una propuesta de acuerdo, el ministro de Fomento expresó su confianza en la iniciativa lleve al PSOE a facilitar la aprobación en el Congreso.

"Es difícil que el PSOE encuentre una mayor garantía de mantenimiento del empleo en el sector que la planteada por el Gobierno en la propuesta presentada esta tarde", declaró De la Serna tras presentar el acuerdo. "Confiamos en que el PSOE actúe mañana con responsabilidad en una cuestión de Estado como es esta", concluyó el titular de Fomento.