Solbes considera que "se hizo lo que se pudo hacer" tras la estafa de Afinsa y Fórum Filatélico

El vicepresidente económico durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, Pedro Solbes, ha afirmado que tras la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles "se hizo lo que se pudo hacer", dado que los productos vendidos no eran financieros y sus consumidores no estaban protegidos en el sistema español.

"Lo que recuerdo de Afinsa es que era un tema que no era financiero y que está ahí. Los productos no financieros tienen la dificultad de que no están protegidos en el modelo español y supongo que se hizo lo que se pudo hacer", ha apuntado Solbes.