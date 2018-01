Solbes: "No me parecía ir a las elecciones con la palabra 'crisis' cuando no era totalmente evidente"

El que fuera vicepresidente económico durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, Pedro Solbes, ha dicho que no era partidario de "ir a las elecciones con la palabra 'crisis' cuando no era totalmente evidente".

"No me parecía (adecuado) ir a las elecciones con la palabra crisis, que era algo que todavía no era totalmente evidente", se ha escudado Solbes, que cree que "era un tema que había que tratar con un cierto cuidado".