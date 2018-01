Solbes, sobre las puertas giratorias: "Si no existen es una desgracia"

El ministro de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, Pedro Solbes, ha defendido la existencia de las puertas giratorias en política siempre que se definan "muy bien" las condiciones de entrada y de salida.

"Las puertas giratorias existirán siempre y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir", ha espetado el exministro durante su intervención en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate financiero.

"Hay veces que (los gestores privados) me han hecho cambiar de opinión con argumentos sólidos y lógicos y otras no, cuando no lo han hecho he aplicado las medidas que creo que tenía que hacer", subrayó.