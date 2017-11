Sordo cree que hay que poner el foco en reducir la contratación temporal y sustituirla por indefinida

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado este viernes que la finalidad del sindicato "no es tanto hablar de un contrato o de otro", sino reducir la contratación temporal en España y sustituirla por contratación indefinida.

En su opinión, equiparar las condiciones de indemnización o encarecer la cotización de la contratación temporal sí que puede ser una forma de desincentivar la temporalidad y de que se use menos, "el problema es que hasta ahora se ha hecho lo contrario".

Además, ha señalado que el Gobierno hace propaganda de los datos de empleo y ha destacado que la realidad es que la contratación en España "es demasiada precaria" y que el país tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, solo superado por Polonia. "Reconocen que no hay calidad en la contratación, porque si no, no plantearían una reforma de la misma", ha añadido.