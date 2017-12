Sordo aboga por un "mapa de diálogo multilateral" en Cataluña ante los riesgos de "fractura y recentralización"

Espera que el acuerdo del SMI sirva de "revulsivo" para subir los salarios a través de la negociación colectiva

"Hay que configurar ese mapa de diálogo múltiple para salir de esta situación de aparente 'impasse' y de aparente empate infinito. Aunque parezca lo mismo, ya nada va a ser igual porque el agua no suele pasar dos veces por el mismo puente y lo que hemos vivido en estos últimos meses ha sido una experiencia que habría que reconducir seriamente", ha manifestado.

El líder de CC.OO. ha indicado que, de momento, no ha habido "demasiada" afección laboral por la situación de Cataluña debido a que las empresas no han cambiado su centro de producción, sino sus sedes, aunque eso "no es un tema menor".