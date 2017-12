Sulzberger cede la dirección de 'The New York Times' a su hijo

EUROPA PRESS

The New York Times Company ha anunciado este jueves que el editor del rotativo estadounidense 'The New York Times' Arthur Och Sulzberger Jr., de 66 años, dejará el cargo que ha ocupado desde 1992 y se lo cederá a su hijo Arthur Gregg Sulzberger, de 37 años. El cambio en la cúpula se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2018, según ha anunciado el grupo en un comunicado.

De esta forma, Sulzberger Jr, quien continuará como presidente de la junta directiva del grupo mediático, una posición que ocupa desde 1997, dejará al frente de la cabecera conocida como 'la dama gris' al sexto miembro de la familia desde que 'los Sulzberger' la adquirieran en 1896.

Sulzberger Jr. aseguró que ha sido un "honor" ser el editor de 'The New York Times' y señaló que se va "más orgulloso que nunca" de la "independencia" y la "integridad" de la institución. "Arthur Gregg representa los valores y la misión del periódico, confío plenamente en él, se dedicará a preservar la excelencia a la que mi familia se ha comprometido durante los más de 120 años de trayectoria en 'The New York Times", añadió Sulzberger Jr.

De su lado, Arthur Gregg, sostuvo que su misión como editor en el diario estadounidense, que registra más de 130 millones de usuarios activos y cuenta con 3,5 millones de suscriptores, será "garantizar la excelencia periodística continua y el éxito comercial de del diario en medio de un período de gran transformación para la industria de las noticias".

Arthur Gregg, antes de incorporarse en 'The New York Times' en 2009, desempeñó su labor como periodista en otros medios como 'The Providence Journal' o 'The Oregonian'. Unas de sus obras más conocidas fue un informe, que publicó en 2014, en el que explicaba el crecimiento del periódico en medio de los retos de adaptación a un nuevo entorno digital.