El TJUE rechaza el recurso de casación de Telefónica contra la sanción por su pacto de no agresión con PT

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado el recurso de casación presentado por Telefónica contra la sentencia que confirmaba la sanción impuesta por la Comisión Europea (CE) a la operadora por los acuerdos ilegales alcanzados con Portugal Telecom (PT) en 2010 en el marco de la venta del operador brasileño Vivo, ya que incluían una cláusula de no competencia en el mercado ibérico.

En concreto, considera que carecen de fundamento las alegaciones de Telefónica con las que pretende demostrar que el Tribunal General vulneró su derecho de defensa, en particular, al no haber examinado como testigos a algunos de sus directivos y a un abogado externo, quienes, según la compañía, tenían conocimiento de las negociaciones del acuerdo relativo a la adquisición de Vivo y habrían podido testificar en relación con este extremo.

El Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General comprobó que Telefónica no había alegado que los testigos cuyo examen solicitaba pudieran afirmar que PT hubiese dicho que su supuesta negativa a suprimir la cláusula se debiese a algún tipo de actuación por parte del Gobierno portugués. Por lo tanto, afirma que el Tribunal General desestimó fundadamente la petición de examen de los directivos de Telefónica.

Respecto a la afirmación de Telefónica de que el Tribunal General infringió el artículo 101 TFUE al concluir que la cláusula constituía efectivamente una restricción por el objeto, el Tribunal de Justicia confirma que Telefónica no ha demostrado que la cláusula no constituyera una restricción de la competencia por el hecho de que el inciso en la medida permitida por la ley la hubiese transformado en una cláusula de autoevaluación de la legalidad de un compromiso de no competencia.