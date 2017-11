Tajani pide aumentar el presupuesto de la UE a través de mayores impuestos a los gigantes digitales

También defiende la necesidad de combatir la evasión fiscal en paraísos fiscales para financiar iniciativas europeas

"Si queremos tener una estrategia europea de verdad habrá que pedir más fondos, pero no a los ciudadanos, sino a quien elude el pago de impuestos", ha señalado Tajani. "Tenemos que abrir un debate el respecto. Creo que se puede dar mucho más a nuestros ciudadanos disponiendo de más instrumentos financieros. No hay que pedir dinero a los ciudadanos, pero me parece justo pedir fondos a quien no paga sus impuestos", ha insistido.