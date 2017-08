Taxistas de Málaga continuarán con la huelga a la espera de la reunión del miércoles con la Junta de Andalucía

Aumat señala que este martes "posiblemente" no habrá ningún coche de refuerzo de Cabify operativo en la ciudad

Cuestionado por los periodistas sobre la situación de los 35 vehículos que Cabify había destinado a Málaga para reforzar el servicio durante la Feria, Royón ha afirmado que "tenemos constancia de que posiblemente hoy no haya operando ninguno". No obstante, ha incidido en que esto "no nos sirve" para levantar el paro indefinido.