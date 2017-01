Telefóncia coloca bonos a ocho y once años por valor de 1.750 millones

Telefónica ha colocado este martes deuda por importe de 1.750 millones de euros en bonos con vencimiento a ocho y once años, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha colocado en el euromercado bonos con vencimiento el 17 de enero de 2025 por un importe de 1.250 millones de euros, con un cupón anual del 1,528% y un precio de emisión a la par.

Asimismo, ha colocado deuda por importe de 500 millones de euros en bonos con vencimiento el 17 de octubre de 2028, con un cupón anual del 2,318% y un precio de emisión a la par.

El desembolso y cierre de esta emisión, que se ha realizado a través de su filial Telefónica Emisiones al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), está previsto que se realice el 17 de enero de 2017.