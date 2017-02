Telefónica presenta Aura, su cuarta plataforma, que permitirá a los clientes gestionar su vida digital

La compañía colabora con Microsoft en el diseño de la plataforma, que ya cuenta con partners como Facebook o Unicef

Telefónica ha presentado este domingo en el marco del Mobile World Congress su proyecto de cuarta plataforma, denominado Aura, con el que pretende crear, gracias a la aplicación de capacidades cognitivas, un nuevo modelo de relación con el cliente, que podrá gestionar los datos que genere por el uso de los productos y servicios de la operadora y beneficiarse de ello.

Aura, proyecto que Telefonica ha desarrollado con la colaboración de Microsoft en el campo de la inteligencia artificial, se lanzará en los próximos doce meses en los principales países donde opera el grupo, como España, Reino Unido, Alemania, Brasil o Argentina, con el objetivo de fidelizar a sus clientes.

Telefónica remarca que con el lanzamiento de Aura inicia una nueva etapa en su proceso de transformación en una 'onlife telco' y se convierte en la primera compañía del sector que brindará a sus clientes la posibilidad de "gestionar de forma natural" su relación con la empresa gracias a la inteligencia cognitiva.

La operadora afirma que con Aura "redefine la interacción" con sus clientes y garantiza que ofrecerá "seguridad y simplicidad" en las formas, transparencia y control sobre sus datos personales, "facilitándoles además el descubrimiento de nuevos usos para ponerlos en valor, todo ello a través de múltiples canales y dispositivos".

En la presentación de Aura, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, se ha mostrado "muy orgulloso" de este proyecto en el que mucha gente lleva dos años trabajando y en el que se han invertido muchos recursos. Así, ha añadido que el resultado ha superado sus expectativas, ya que inicialmente pensaban que iba a ser algo más restrictivo,

La información incluida en esta cuarta plataforma procede de la relación que mantiene Telefónica como proveedor de servicio con sus clientes, en la que, además enrutar el tráfico, genera una información necesaria para prestar ese servicio y que a partir de ahora pondrá a disposición del usuario.

La compañía aclara que no es "un elemento de arbitraje" entre los usuarios y otros proveedoresm ya que la información que surge de la relación que mantienen entre ellos no la conoce, porque está encriptada y no sería legal acceder a ello. De hecho, la responsabilidad de Telefónica termina en el momento que se ha completado el tráfico entre el cliente y el proveedor del servicios final.

EJEMPLOS DE USOS DE AURA.

Para presentar los utilidades de Aura, el director del negocio de datos de Telefónica, Chema Alonso, ha utilizado unas HoloLens , las gafas de realidad aumentada de Microsoft, con las que ha llevado a cabo varias demostraciones de los diferentes casos de usos de la plataforma a través de varios canales.

Alonso ha señalada que Aura no es un asistente, sino "el corazón de la cuarta plataforma", que permite al cliente controlar todos los servicios que le presta la operadora, le ofrece total transparencia sobre su vida digital en Telefónica y le ayuda a descubrir nuevas capacidades y oportunidades a partir de los datos, lo que ha Alonso ha denominado "enriquecer tu vida".

Por ejemplo, el cliente podrá resolver dudas sobre los productos y servicios que utiliza, abrir incidencias, gestionar y bloquear el acceso de dispositivos a su router WiFi, solicitar información sobre un contenido de vídeo concreto y programar su grabación o ser alertado cuando su consumo de datos sea más elevado de lo habitual.

Para ello, cada usuario contará con un "personal data space", la memoria donde se almacenará el rastro digital que deja al utilizar los productos y servicios de Telefónica, que estará presentada de una forma simple, cronológica e intuititva, y le permitirá, si lo desea, personalizar su experiencia y acceder a recomendaciones de productos, servicios o contenidos.

ENRIQUECER LA VIDA DIGITAL.

De hecho, una de las partes más novedosas de Aura consiste en lo que la plataforma ha incluido en la sección denominada 'discover', que supone la puerta de entrada a nuevas propuestas donde el usuario decidirá si quiere o no compartir con terceros parte del conocimiento generado a partir de sus datos para enriquecer sus experiencias digitales.

Aura tiene el objetivo de convertirse en una plataforma de innovación abierta a otros socios como Unicef, Profuturo, Fundación La Caixa o Facebook. En el caso de Unicef, los usuarios tendrán la posibilidad de compartir altruistamente los datos anonimizados referentes a la movilidad o uso de servicios móviles para ayudarle a mejorar la calidad de sus modelos predictivos y, en consecuencia, la respuesta a la infancia en casos de desastres naturales o emergencias sanitarias.

Respecto a su colaboración con Facebook, el vicepresidente de Desarrollo de Negocio de la red social, Javier Oliván, ha explicado que supone una mejora del servicio Safety Check de Facebook para los usuarios de Telefónica que se hayan dado de alta en el servicio. Así, cuando se desencadene Safety Check, Facebook tendrá la capacidad de conectar sólo con los clientes de Telefónica que estén en la zona.

En este contexto, Álvarez-Pallete ha señalado que con Aura la empresa entra un territorio inexplorado en el que quedan muchas cosas por conocer, pero teniendo en cuenta los valores que sí conoce como la seguridad o la transparencia, Además, ha incidido en que es un ecosistema abierto a nuevos partners con el fin de crear "una plataforma de plataformas".