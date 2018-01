Telefónica coloca 1.000 millones en una emisión de deuda a nueve años

Telefónica ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en una emisión de deuda compuesta por bonos con vencimiento el 22 de enero de 2027, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, la sobresuscripción de la demanda, que ha sido coordinada por las entidades Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch (BofAML), Barclays, CaixaBank, HSBC, Lloyds y MUFG, prácticamente ha doblado el importe finalmente colocado. La prima final, de entre 4 y 5 puntos básicos, ha sido la menor pagada por la compañía desde el año 2016.

Telefónica ha realizado esta emisión a través de su filial Telefónica Emisiones y al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), registrado en la Autoridad de Conducta Financiera de Londres (FCA por sus siglas en inglés) el pasado 29 de junio de 2017.