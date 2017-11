Tim Hortons invertirá 50 millones para convertirse en el líder del sector del café en España

Reitera que no llegan para competir con Starbucks, porque ellos llegarán a todos los barrios como Carabanchel o Vallecas

Por su parte, el presidente de Restaurants Brands Iberia, Gregorio Jiménez, ha reiterado que Tim Hortons llega al mercado nacional con "precios muy competitivos", mientras que ha reiterado que no llegan para competir con Starbucks. "No venimos a competir con nadie. Starbucks está donde quiere estar y nosotros vamos a ir a barrios como Carabanchel o Vallecas, donde ellos no están", ha recalcado.