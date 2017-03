Toxo cree que la patronal está bloqueando "conscientemente" la negociación colectiva

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que "tiene la sensación" de que las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, están bloqueando la negociación colectiva de forma consciente y cree que "no es un calentón de un día".

Así, antes de intervenir en la Conferencia de Jóvenes de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en un encuentro con los medios, el líder sindical ha apuntado que el intercambio de cartas con la patronal ha finalizado, aunque desconoce si también ha finalizado la negociación en el ámbito bipartito.

Asimismo, ha subrayado que le "da la sensación" de que la patronal ha recuperado su programa "máximo reivindicativo más viejo y más rancio" para bloquear las negociaciones.

Toxo ha recordado que los sindicatos van a seguir activando la movilización y que el día 23 de marzo han convocado una jornada de movilizaciones en las empresas. Esta será la primera movilización en la que se va a involucrar directamente a los trabajadores en los centros de trabajo.

Igualmente, ha señalado que la movilización la van a hacer extensiva tanto al sector privado como al público. Por ello, ha apuntado que también velarán por el empleo y las condiciones de trabajo en la función pública.

"Espero que no nos veamos obligados a tomar anteriores medidas y que impere el sentido común", ha añadido, tras recordar que "no es de recibo" que ahora que hay una situación distinta en el plano económico, de "recuperación y bonanza", no se traslade a los trabajadores en forma de mejores condiciones de trabajo y salarios.