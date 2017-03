Trabajadores de Abengoa denuncian "coacción" tras el despido varios de sus representantes

Los trabajadores de Abengoa han hecho público en un comunicado la "coacción" de la dirección de la compañía hacia empleados y representantes legales y la "represión sindical" con el despido de varios de éstos y han anunciado que denunciarán la situación ante la Inspección de Trabajo y Juzgado de lo Social.

En una nota de prensa, el Comité de Empresa denuncia públicamente la "afectación y despido" de los de los distintos representantes legales de los trabajadores y miembros del comité en varios de los expedientes de regulación que se están negociando.

Concretamente, exponen que en Abeinsa EPC están afectados el cien por cien de los representantes legales afectados en dos ERTE/ERE, incluidos los reservas y el presidente del comité, un total de 13 miembros y seis reservas.

Según los trabajadores, en Abengoa Solar NT también están afectados el cien por cien de los representantes legales afectados, frente al 35 por ciento de la plantilla al que afectan los dos ERTE/ERE, en total cinco delegados en CPA, tres en Soland y uno en Solucar.

También exponen que en Abengoa Research hay seis de los nueve miembros del comité afectados en el primer ERTE; mientras que el segundo ha afectado a la presidenta de dicho comité.

Así las cosas, los representantes de los trabajadores subrayan que esa manera de proceder contraviene el artículo 68.b del Estatuto de los Trabajadores, vulnera el artículo 28 de la Constitución y "quebranta el engranaje básico de las relaciones laborales empresa-trabajadores".

De ese modo, mantienen que la manera de proceder de la Dirección de la Compañía "no solo no ha cambiado si no que revive fantasmas, que pensábamos superados, de represión sindical y coacción hacia sus empleados y representantes legales".

Además, consideran que la actitud de la empresa continua, a pesar de las intermediaciones, "sin respetar los derechos de información y consulta legalmente establecidos en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y despidiendo a los trabajadores en las mínimas condiciones legales o condenándolos a un ERTE de 18 de meses de duración, frente los sueldos millonarios del Consejo de Administración".

"Mucho nos tememos que esto no hace más que ratificar la sospecha de una limpieza, saneo y liquidación encubierta de la compañía", concluyen los trabajadores.