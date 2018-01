El Tribunal de Cuentas detecta errores de gestión en la AIReF, que dice cumplir la mayoría de recomendaciones

El Tribunal de Cuentas ha detectado incumplimientos administrativos en materia contractual y "errores" en la información del detalle de los bienes inmuebles de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), así como en las retribuciones de los miembros del comité directivo y en la ejecución de los presupuestos. Por su parte, la AIReF asegura que ha implementado o está en vías de implementar la mayor parte de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

En concreto, detecta algunos errores respecto a las prescripciones de transparencia, ya que, por ejemplo, señala que la información del detalle de los bienes inmuebles de la AIReF no es correcta o que en las retribuciones de los miembros del Comité Directivo del ejercicio 2016 falta por incluir al nuevo director de la División de Análisis Económico.

Además, indica que durante los ejercicios 2015 y 2016 han prestado servicios en la AIReF cinco empleados procedentes del Banco de España sin que se hubiera suscrito el correspondiente convenio que regule el marco jurídico de la adscripción de dicho personal. A esto se suma que en la estructura organizativa figuraba un empleado que ya no prestaba servicios en la AIReF, según el informe.

De igual forma, recoge que en la contratación de los servicios del gabinete de prensa y comunicación no se han definido en la memoria económica diversas necesidades a satisfacer con la tramitación del contrato, y no se ha dado cumplimiento, durante el ejercicio 2014, a los principios de publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato.