El Tribunal Supremo avala el IRPH y afirma que no es necesariamente más costoso que el Euríbor

El Tribunal Supremo ha publicado este jueves la sentencia en la que considera que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) no implica falta de transparencia ni abusividad y establece que este tipo de préstamos no son necesariamente más costosos que los que están vinculados al Euríbor.

Además, indica que el hecho de que el Euríbor haya tenido un comportamiento más favorable para el consumidor que el IRPH no puede servir como pauta para el control de transparencia y señala que la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava no tiene en cuenta que el tipo de interés no se forma solo con el índice de referencia, sino también con el diferencial, y no consta que los diferenciales aplicados a préstamos con Euríbor fueran también más beneficiosos para el prestatario que los aplicados a préstamos con IRPH.