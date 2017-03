UGT aclara que el Supremo no ha cambiado de criterio respecto al derecho de huelga

UGT considera que la sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el derecho de huelga de los trabajadores de una empresa y las contrataciones realizadas por sus empresas clientes no supone un cambio de criterio por parte del alto tribunal.

En una nota, el sindicato recuerda que existen otros pronunciamientos, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, en los que se determina que la sustitución de los trabajadores huelguistas y la sustitución de la actividad de una empresa cuyos trabajadores están en huelga por otra empresa con la que existe una "especial vinculación" vulneran el derecho de huelga.

"El derecho de huelga, con reconocimiento en el art.28.1 de la CE como derecho fundamental, cuenta con una amplísima, rotunda y pacífica doctrina jurisprudencial constitucional, además de científica", sostiene UGT.

Asimismo, explica que el Tribunal Supremo analiza la actuación de la empresa Altrad y dice que no vulnera el derecho de huelga porque se limitó a informar de la situación de huelga. Procesalmente, añade, no puede entrar a valorar la actuación de las empresas subcontratistas al no haber sido demandadas. De hecho, los propios demandantes dicen que las otras empresas no vulneran el derecho de huelga.

"El derecho de huelga efectivamente pudo haber sido vulnerado por las empresas subcontratistas, pero este debate, que no se determina en la demanda, rigurosamente, y por cuestiones formales, no lo analiza el TS aunque apunta una cierta interpretación sobre hasta dónde llegaría la especial vinculación entre empresas a la hora de proteger el derecho de huelga", señala.

Sin embargo, UGT critica que tal pronunciamiento ha sido "utilizado" por algunos sectores de opinión que han visto en dicha sentencia un cambio de criterio del Tribunal Supremo que "no ha sido tal".