UGT cree que no hay alternativa a la prórroga del Plan Prepara

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, cree que no hay otra alternativa a la prorroga del plan Prepara, porque considera que no es "coherente dejar al descubierto a más de la mitad de los trabajadores que están sin recursos".

No obstante, ha asegurado que "seguramente habrá conflicto" y que este no será solo por la prórroga del Plan de Activación para el Empleo (PAE) o del Plan Prepara, sino por la situación límite en general que atraviesa el mercado laboral español, que el sindicato "no está dispuesto a aguantar".