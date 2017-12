UGT considera que reducir la plantilla de la nueva Bankia "marca un rumbo equivocado"

UGT considera que la reducción de 2.510 puestos de trabajo que ha planteado Bankia a los sindicatos en el marco del ajuste que llevará a cabo por la integración de Banco Mare Nostrum (BMN) "marca un rumbo equivocado" respecto a la consolidación de un modelo de banca pública.

La organización sindical piensa que "adelgazar la plantilla" de la nueva Bankia "no es una buena noticia", por lo que abordará la situación "desde una posición de firmeza en la defensa del empleo pero, también, en la búsqueda de alternativas no traumáticas", priorizando la "voluntariedad, universalidad y no discriminación".