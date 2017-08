Uber elige a Dara Khosrowshahi, director de Expedia, como nuevo consejero delegado

El consejo de administración de Uber ha designado al actual presidente y consejero delegado de la agencia de viajes 'online' Expedia, Dara Khosrowshahi, como nuevo consejero delegado de la compañía propietaria de la plataforma de servicios de transporte privado que pone en contacto a usuarios y conductores, según recogen distintos medios.

No obstante, Uber aún no ha comunicado oficialmente el nombramiento de Dara Khosrowshahi, quien tampoco ha confirmado que vaya a aceptarlo, aunque fuentes conocedoras de la situación consultadas por 'Financial Times' indicaron que este podría hacerse público a lo largo del lunes.