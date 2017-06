La entidad considera que el escenario actual concede un "buen momento" para ejecutar la operación

De este modo, recordaron que la intención de Unicaja es ejecutar la salida a Bolsa del banco antes del parón estival de agosto, proceso que "va bien" y que no se ha visto interferido por la situación de Popular, vendido a Banco Santander por el precio simbólico de un euro después de que sus accionistas y bonistas respondiesen con su inversión a las pérdidas de la entidad.

El calendario de la salida a Bolsa de la entidad andaluza, no obstante, "no está cerrado", afirmaron las fuentes, por lo que no se descarta que la operación pueda retrasarse hasta septiembre.