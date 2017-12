Unilever venderá su negocio de margarinas a KKR por 6.825 millones

El grupo anglo holandés de productos de consumo Unilever ha anunciado que ha recibido una oferta vinculante por parte de la gestora de fondos Kohlberg Kravis Roberts (KKR) para comprar su negocio de margarinas por 6.825 millones de euros, según apunta en un comunicado.

El acuerdo incluiría las marcas 'Becel', 'Flora', 'Country Crock', 'Blue Band', 'I can not Believe It's not butter', 'Rama' y 'ProActiv'. Estas marcas operan en 66 países de todo el mundo y en 2016 alcanzaron una facturación de 3.032 millones de euros. Asimismo, cuentan con activos por valor de 1.108 millones de euros.