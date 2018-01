Vértice 360º volverá a cotizar el próximo miércoles tras casi cuatro años suspendida

La compañía reconoce un "alto riesgo" de que el precio de la acción sea "sustancialmente menor" al registrado antes de la suspensión

La CNMV también detalla que entre los riesgos a los que la sociedad reconoce que se enfrenta se incluyen el de entrar en liquidación, el hecho de que está en supuesto de causa de disolución, el de no obtención de los fondos necesarios para garantizar su viabilidad financiera, el de no cumplimiento del plan de negocio, el de riesgo de liquidez, los asociados al sector audiovisual, los relacionados con la estructura accionarial de la sociedad y los ligados a sus acciones.

Asimismo, incide en que el hecho de que las acciones de la sociedad vuelvan a cotizar no significa que haya un mercado líquido para ellas. "En este caso, los accionistas no podrían vender fácilmente en el mercado sus acciones de no haber compradores dispuestos a adquirirlas", agrega.