Viesgo invertirá 13,5 millones en la reforma de la subestación asturiana de Santa Cruz

Pablo Ráez no pierde la sonrisa ni el optimismo. "Que estén tranquilos todos mis seguidores, toda la gente que me apoya", recalca. Sonríe y se mantiene fiel a su lema, 'Siempre fuerte', que cobra ahora más sentido, porque muchos pensaban que el rechazo que estaba sufriendo tras el trasplante era una noticia muy mala. Pero no.