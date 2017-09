Viñals afirma que el "particular" sistema de gobernanza de las cajas les llevó a tomar malas decisiones

El exsubgobernador del Banco de España José María Viñals ha afirmado que el "particular" sistema de gobernanza de las cajas de ahorros y su "fuerte" conexión con los poderes públicos autonómicos "les llevó, en general, a tomar peores decisiones en cuanto al negocio y al riesgo".

Viñals ha defendido, no obstante, que el control político de las cajas de ahorros "no impidió que la supervisión hiciera su trabajo". "La supervisión hizo su trabajo; las cajas, algunas, no hicieron el suyo", ha explicado, y ha insistido en que "los poderes políticos no condicionaron las tareas de supervisión", ni antes, ni durante, ni después de su mandato.