Vodafone España ve difícil asumir el coste de las tres próximas temporadas Champions con el actual modelo

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha mostrado su preocupación por la evolución de los derechos del fútbol y ve "difícil" que la operadora pueda asumir el coste que tendrán las próximas tres temporadas de la Champions con el actual modelo de comercialización tras "la inflación a lo bestia" que ha registrado este contenido.

En la rueda de prensa de los resultados del primer semestre, Coimbra señala que aunque los detalles de lo que ha pagado Mediapro a la UEFA por los derechos de las competiciones europeas para las temporadas 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 no son públicos, les preocupa todos los datos que se han publicado sobre el tema.

A este respecto, Coimbra se ha mostrado sorprendido de que Mediapro no se haya acercado todavía a negociar con ellos, algo que seguramente harán, pero ha remarcado que si se repite el modelo de comercialización de las pasadas tres temporadas, es difícil que la compañía pueda hacer frente al aumento de los costes.

El consejero delegado de Vodafone España ha remarcado que todavía no han empezado la negociación, por lo que aún no saben cuales van a las condiciones y las ideas que planteará Mediapro, que podría optar por otros modelos alternativos como pago por uso o por incluir su aplicación en la plataforma de la operadora.

En este sentido, ha incidido en que con Vodafone Pass no tendría ningún sentido con tarifas ilimitadas de datos, que considera requeriría inversiones financieras para soportar su uso muy grandes.

De sus diferentes Pass, ha remarcado que redes sociales es la que va mejor, aunque no puede dar números de clientes porque es información sensible, mientras que el maps va "ok" y el de música ha dado la sorpresa "negativa", por lo que han cambiado recientemente sus condiciones.