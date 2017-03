Vodafone mejora los datos y los servicios de sus tarifas y sube el precio entre dos y seis euros

El uso de servicios y aplicaciones de mensajería no consumirá datos de la tarifa para clientes móviles y convergentes

Vodafone España ha anunciado este miércoles una renovación de sus planes de precios en la que la compañía incrementará los datos móviles a sus clientes e incluirá Chat Zero, que permite que el uso de servicios y aplicaciones de mensajería como WhatsApp no consuman datos de la tarifa, a cambio de una subida del precio que se situará entre los dos y los seis euros al mes.

Con estos nuevos planes de precios, que entrarán en vigor a partir del próximo 28 de abril para clientes nuevos y actuales, Vodafone sigue los pasos de sus competidores que en las últimas semanas también han elevado sus tarifas a cambios de nuevos servicios y más datos móviles.

Una de las principales novedades de estos nuevos planes de precios es Chat Zero, que permite el uso de aplicaciones de mensajería sin consumir los datos de la tarifa y el envío de todos los SMS y MMS sin coste. Chat Zero estará incluido en las tarifas de contrato, tanto en los planes de precios móvil como convergentes. En consecuencia, los usuarios de aplicaciones como WhatsApp, Telegram Line podrán enviar mensajes de texto, fotos, videos y notas de voz sin consumir los datos de su tarifa.

Por otro lado, los planes de precios móviles Smart S, Red M y Red L y las líneas incluidas en los paquetes convergentes Vodafone One (S, M y L) incrementan el volumen de datos móviles mensuales desde 2 GB, 4 GB y 6 GB hasta 6 GB, 10 GB y 20 GB, respectivamente. Los nuevos volúmenes de datos mensuales estarán ya disponibles para todos los clientes a lo largo de las próximas dos semanas.

Otras de los cambios es la incorporación a Vodafone TV de Fox Play, la aplicación creada por Fox Networks Group para que los clientes puedan disfrutar en cualquier momento de las principales series de FOX y FOX Life, como Legión, 24:Legacy, The Walking Dead, Outcast, Anatomía de Grey, Hawai 5.0, MacGyver, NCIS Los Ángeles o Scorpion.

Todas estos cambios en las ofertas comerciales conllevarán subidas de precios, que en el caso de las líneas solo móvil será de dos euros. De esta manera, la tarifa Mini S sube de 14 a 16 euros y la Smart S de 25 a 27, mientras que Red M aumenta de 35 a 37 euros y Red L de 45 a 47.

En el caso de las tarifas convergentes, Vodafone One S sube de 50 a 53 euros para 50 Mb, de 58 a 61 euros para la de 120 Mb y de 62 a 65 euros para 300 Mb, mientras que One M aumenta desde los 61 a los 64 euros para 50 Mb, de 69 a 72 euros para 120 Mb y de 73 a 76 euros para 300 Mb. Por su parte, Vodafona One L incrementa sus precios desde los 72 a los 77 euros para los 50 Mb, de los 80 a los 85 euros para los 120 Mb y desde los 84 a los 89 euros para los 300 Mb.

NUEVAS DEMANDAS DEL CLIENTE

Vodafone España remarca que con estos cambios "se adapta a las principales necesidades de sus clientes", ya que ha constatado un "notable incremento" del uso de los servicios de datos y vídeo en el último año.

En concreto, apunta que el uso medio de los servicios de datos por cliente se ha incrementado en un 50% en el último año, mientras que los servicios de video han crecido en los últimos 12 meses un 83%. Además, agrega que el 98% de los clientes con móvil utilizan las aplicaciones y servicios de mensajería.

"Con estas mejoras, los planes de precios se adaptan al perfil de uso de los clientes y les permiten utilizar su móvil con mayor libertad y despreocupación", agrega la operadora.

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ya había anunciado esta semana en el marco del Mobile World Congress (MWC) que la operadora estaba trabajando en ajustar los precios de su oferta para mantener su competitividad.