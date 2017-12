El plazo para aceptar los bonos de fidelización de Santander para exaccionistas de Popular termina este jueves

Los bonos de fidelización diseñados por Santander para compensar a algunos exaccionistas de Popular por la amortización de sus títulos como consecuencia de la resolución de la entidad se pueden aceptar hasta este jueves, 7 de diciembre.

La fecha de entrega de los bonos a los exaccionistas que los acepten será no más tarde del 15 de diciembre y la admisión a negociación de los mismos tendrá lugar a partir del 15 de enero de 2018. Así, el primer pago de la remuneración se realizará el 15 de marzo del próximo año, según detalla el folleto de emisión.

El importe de la oferta asciende a 981 millones de euros, correspondientes a 9,81 millones de bonos de fidelización de 100 euros de valor unitario. En el caso de que no todos los beneficiarios de la oferta acudan a la misma, el importe sobrante se podrá emplear en atender posibles solicitudes de otros clientes, de acuerdo con la entidad.

Según detalla el propio banco en el folleto de emisión de los bonos, se trata de "instrumentos complejos", por lo que "pueden no ser aptos" para todos los inversores, a pesar de que una de las condiciones necesarias para poder aceptarlos es ser un inversor minorista.

Estos bonos no requieren que los clientes aceptantes sean sometidos a un test de conveniencia, "dadas las características especiales" de este producto, según detalla el folleto. No obstante, los clientes que acepten estos bonos deben ser advertidos previamente de las complejidades del producto, "que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas".