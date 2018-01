Los auditores europeos acusan al BCE de negar información para evaluar su gestión de crisis

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha acusado al Banco Central Europeo (BCE) de denegar el acceso a documentos e información "necesarios" para elaborar su informe sobre su actividad en gestión de crisis financieras y el diseño de la evaluación de planes de reestructuración, una decisión que ha tenido "un impacto negativo en el trabajo de auditoría".

Los auditores comunitarios han publicado este martes un segundo informe sobre la entidad dirigida por Mario Draghi, en esta ocasión centrado en examinar la "eficiencia operativa" de la gestión del BCE de una función específica de supervisión, que es la gestión de crisis. El estudio, sin embargo, fue elaborado antes de la liquidación de Banco Popular, por lo que no incluye observaciones sobre este caso.

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas de la UE advierte de que las conclusiones y observaciones de los auditores tienen "un carácter provisional" porque "el BCE se negó a suministrar pruebas importantes solicitadas para llevar a cabo la fiscalización". Por ello, apuntan que el informe sólo incluye "conclusiones generales sobre el diseño de los procesos del BCE" y no puede "confirmar la eficiencia operativa de su gestión de crisis en la práctica".

No obstante, la institución dirigida por Draghi "no acepta esta recomendación", según ha escrito el BCE en los comentarios adjuntos al informe. "El BCE ha facilitado al Tribunal documentos e información para permitirle evaluar la eficiencia operativa de la gestión del BCE en el establecimiento de gestión de crisis para su función de supervisión", defiende.

Con respecto a las conclusiones del estudio, los auditores señalan que las orientaciones actuales para la identificación de crisis "no están suficientemente desarrolladas" y "no especifican unos criterios objetivos que contribuirían a la eficiencia operativa de la gestión".

"Se dispone de procedimientos para la identificación de crisis, pero no existe una serie de indicadores con umbrales claros para determinar el deterioro de una entidad supervisada, lo que también afecta negativamente a la eficiencia operativa e la gestión de crisis", subraya el Tribunal de Cuentas de la UE.

En relación a la respuesta ante crisis, los auditores apuntan que el enfoque actual del BCE "no incluye un procedimiento para garantizar que la magnitud de un problema determinado se cuantifique antes de considerar las medidas de supervisión" y añade que "no cuenta con equipos de inspección 'in situ' disponibles de inmediato para "efectuar un análisis detallado de la calidad de los activos de los bancos".