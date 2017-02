Dos de cada tres autónomos cree que no podrá mantener su actual nivel de vida cuando se jubile

Uno de cada tres se plantea compatibilizar su pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial, según un estudio de Aegon

El 65% de los autónomos españoles confía "poco o nada" en poder mantener durante su jubilación un nivel de vida similar al que tiene actualmente, según el Estudio de Preparación para la Jubilación 2016 realizado por Aegon en 15 países.

En general, las expectativas de los trabajadores por cuenta propia para su retiro no son muy elevadas, pues sólo el 21% considera estar "algo seguro" de poder disfrutar de un retiro cómodo. El 12% tiene la certeza de poder llevar un estilo de vida similar al de ahora durante su jubilación, y el 3% restante, ni siquiera lo sabe.

Según este informe, la inseguridad de los autónomos españoles con respecto a su jubilación está condicionada por el nivel de ingresos que esperan tener por entonces. Así, sólo un 30% espera tener unos ingresos similares a los actuales (de entre el 80% y el 100%), mientras que el 36% piensa que sus ingresos estarán por debajo del 60% de sus ganancias actuales.

En cambio, el 22% cree que podrá disponer de entre el 60%-80% de sus ingresos presentes y sólo el 12% restante opina que percibirá más de lo que está cobrando ahora como trabajador en activo.

La pensión media de este colectivo es sensiblemente inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena, por lo Aegon ve comprensible que "los autónomos tengan unas expectativas no demasiados halagüeñas para su jubilación".

Sin embargo, la preocupación de los autónomos sobre su jubilación no se corresponde con su nivel de ahorro. El 32% de los trabajadores por cuenta propia puede considerarse un ahorrador habitual, es decir, que ahorra de forma continua para su jubilación. Este porcentaje es cinco puntos superior al de la media española.

Por su parte, el 19% afirma que sólo ahorra ocasionalmente para su jubilación, mientras que el 22% reconoce que ahorró en el pasado pero que no lo hace en el presente y el 21% tiene planeado ahorrar pero todavía no han empezado a hacerlo. El 8% restante, igual que la media española, no planifica absolutamente nada su retiro.

En conclusión, la mitad de los autónomos no está ahorrando nada para su jubilación, frente a otra mitad que sí lo hace, ya sea de manera habitual o esporádica. "Los autónomos son uno de los colectivos más vulnerables a la hora de planificar la jubilación dado que es habitual que coticen por la base mínima. Valorando esta realidad, es muy preocupante que exista un porcentaje tan alto que, a día de hoy, reconozca no ahorrar nada", ha subrayado el consejero delegado de Aegon España, Jaime Kirkpatrick.

En este sentido, Kirkpatrick considera vital que los autónomos españoles tomen conciencia de la necesidad de planificar financieramente su retiro y cambien, cuanto antes, su estatus de ahorrador aspiracional a ahorrador habitual.

CONFÍAN MENOS EN EL SISTEMA PÚBLICO.

Los autónomos españoles confían menos que los trabajadores por cuenta ajena en el sistema público de pensiones, según las conclusiones de este estudio. En concreto, estiman que la cuantía de su pensión pública representará un 57% del total de sus ingresos, siete puntos menos que la media española.

Los autónomos confían mucho más que el resto de la media española en sus ahorros personales (32%) como fuente recurrente de ingresos durante su retiro, mientras que el 11% restante provendría de planes de pensiones privados.

El informe también revela que sólo una cuarta parte de los autónomos encuestados (26%) afirma tener un "plan alternativo" (ahorros, ayuda del cónyuge, pensión del Gobierno o herencia) al que recurrir si se diera el supuesto de que no pudieran seguir trabajando antes de alcanzar su edad de jubilación.

Asimismo, el estudio de Aegon constata que uno de cada tres autónomos españoles ya se plantea una jubilación flexible en la que compatibilizar su pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial.

Por su parte, el 37% del colectivo, frente al 48% de media española, tiene planeado dejar de trabajar nada más alcance la edad necesaria para jubilarse, mientras que 18% seguiría trabajando activamente con un horario laboral completo. Por último, el 12% restante todavía no se ha planteado cómo será su transición a su retiro.