Los altos cargos de Yahoo tenían conocimiento del robo de datos durante su negociación con Verizon

El equipo de seguridad de Yahoo, así como varios de sus directivos, tuvieron conocimiento a finales de 2014 de que la compañía había sufrido un robo de datos que comprometió la seguridad de 500 millones de cuentas de sus usuarios, según revelan las conclusiones de una investigación independiente sobre el suceso, por lo que la compañía con sede en Sunnyvale era consciente de la brecha de seguridad antes de completar su adquisición por parte de Verizon.

En un documento remitido a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) consultado por Europa Press, Yahoo ha indicado que "contemporáneamente" a los ataques cibernéticos, el equipo de seguridad supo de su existencia, por lo que se informó al servicio jurídico y a los altos cargos de que un "actor patrocinado por un Estado" había accedido a los datos de ciertas cuentas de sus usuarios a través de la propia herramienta de la compañía.

"Parece que ciertos altos directivos no comprendieron o investigaron adecuadamente (los incidentes), por lo tanto, no actuaron lo suficiente sobre todos los conocimientos que conocía internamente la compañía", precisa el documento, que desvela que Yahoo sí que contactó con las autoridades e informó a 26 usuarios concretos.

El comité de investigación considera que el equipo jurídico de la compañía disponía de información suficiente para "justificar una investigación sustancial" en 2014 y que no examinó suficientemente el 'hackeo'. No obstante, estiman que "no hubo una supresión intencional de la información pertinente" y que Yahoo no fue aconsejada "adecuadamente" sobre los riesgos comerciales y legales que podía provocar el incidente.

SANCIÓN A LA CONSEJERA DELEGADA DE YAHOO.

En respuesta a las conclusiones de la investigación, el consejo de administración de la firma tecnológica ha decidido no otorgar a la consejera delegada de Yahoo, Marissa Mayer, un bonus en efectivo con cargo a 2016.

Según informa 'The New York Times', el bonus por objetivos de Mayer asciende a 2 millones de dólares (1,9 millones de euros) y su retribución en acciones correspondiente a 2016 sería de, al menos, 12 millones de dólares (11,4 millones de euros), mientras que su salario base se sitúa en 1 millón de dólares (951.420 euros).

Además, el consejo de administración ha informado de que ha aceptado una oferta de Mayer, que es consejera delegada de Yahoo desde 2012, en la que renuncia a "cualquier bonus en acciones en 2017", puesto que el robo de datos se produjo durante su mandato.

"Soy la consejera delegada de la compañía y como este incidente ocurrió durante mi mandato, he acordado renunciar a mi bono anual y a mi subvención anual en acciones este año y he expresado mi deseo de que mi bonificación sea redistribuida entre los trabajadores empleados de la empresa que tanto contribuyeron al éxito de Yahoo en 2016", confirmó Mayer en un post en su blog personal de la red social Tumblr.

VERIZON REBAJÓ EN MÁS DE 300 MILLONES LA COMPRA DE YAHOO.

Tras conocerse en septiembre de 2016 el robo de datos que comprometió la seguridad de las cuentas de más de 1.500 millones de usuarios en 2014 y 2015, Verizon, que alcanzó el pasado mes de julio un acuerdo para adquirir el negocio operativo de Yahoo por 4.830 millones de dólares (4.595 millones de euros), rebajó el acuerdo en 350 millones de dólares (333 millones de euros).

En un comunicado conjunto, ambas compañías expresaron que habían acordado rebajar en 350 millones de dólares (333 millones de euros) el precio de compra del negocio operativo de Yahoo, que incluye las herramientas tecnológicas en materia de publicidad, el buscador y el correo electrónico de la compañía californiana, entre otros activos.

Bajo los términos del acuerdo revisado, Yahoo asumirá los posibles costes derivados de batallas legales con accionistas e investigaciones de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con los 'hackeos' que sufrió la compañía.