Pasos para reclamar la cláusula suelo

El primer paso será acudir a la entidad y reclamar el dinero de la cláusula suelo. La entidad debe contestar si admite la reclamación o considera que la cláusula es correcta y no piensa devolver el dinero. En caso afirmativo deben desglosar la cantidad a percibir y los intereses. A partir de ahí se abre el proceso de negociación que, como máximo, puede durar tres meses. Las asociaciones de consumidores aconsejan contrastar la cantidad que le ofrecen con algún experto antes de dar el sí. Si se llega a un acuerdo el banco tendrá que ingresar el dinero en efectivo a no ser que el cliente prefiera llegar a otro acuerdo, como por ejemplo reducir las cuotas de la hipoteca. Ni el dinero de la cláusula suelo ni los intereses se incluirán en la base del IRPF, aunque sí se tendrá que devolver la parte desgravada. El consumidor siempre podrá ir a juicio si no está conforme. Antes de mover ficha los bancos esperan que el Tribunal Supremo vuelva a pronunciarse.