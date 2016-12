¿Cómo recuperar el dinero de las cláusulas suelo?

Bruselas ha dictado sentencia y los bancos españoles tendrán que devolver el dinero cobrado de más por las claúsulas suelos consideradas abusivas. Las entidades bancarias, sin embargo, no se rinden y van a ponerlo difícil. Aseguran que las devoluciones no serán automáticas y algunos bancos esperarán a la decisión de los tribunales nacionales, lo cual podría disuadir a más de un cliente. La Xunta de Galicia y la empresa municipal de la vivienda en Madrid ofrecerán ayuda a los miles de afectados por las claúsulas suelos para orientarlos en los pasos a seguir en la reclamación a sus bancos. Lo primero que aconsejan es la negociación pacífica con la entidad para intentar una salida que no genere gastos adicionales al afectado. El segundo paso será denunciar al banco en caso que se niegue a cumplir la sentencia del Tribunal Europeo. Por el momento hay que tener paciencia, los bancos españoles tienen dos meses para evaluar la situación.