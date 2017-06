La comisaria europea de Transportes pide a estibadores y patronal que mantengan la negociación

Gómez-Pomar invita a seguir reuniéndose y abandonar las "medidas de presión"

La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, ha pedido a los estibadores y la patronal Anesco no abandonar la mesa de negociación, con la esperanza de que no se lleguen a secundar los tres días de huelga convocados en los puertos para el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana.

"Convoco a las partes implicadas a que no abandonen la mesa de negociación. Espero que la huelga no se produzca, porque no es la manera de encontrar la solución y creo en el diálogo", ha afirmado Bulc en un desayuno informativo en Barcelona.