Diez consejos para ahorrar en tus compras del 'Black Friday'

3. Realiza un plan del recorrido: averigua las horas en las que abren las tiendas que quieres y traza un mapa. Recuerda que ese día hay mucho tráfico de personas en las tiendas así que no planees ir a más de una tienda cada una o dos horas.

7. Lleva algo para comer: el tiempo vuela y cuando menos lo imagines estarás ansiando comer algo. Para que no tengas que interrumpir las compras, lleva un sándwich, fruta o algo para saciar el hambre y reponer energías.

9. Compra primero los productos que necesitas : es mejor aprovechar a comprar los productos que necesitas para evitar comprar primero artículos superfluos. Después de cumplir con este objetivo y si tu economía lo permite, puedes comprar caprichos.



10. No te dejes llevar por la emoción: a veces uno gasta más de lo que planea o se compran cosas que en realidad no están tan rebajadas, por lo que el presupuesto no puede abarcar el número de cosas que te gustaría.