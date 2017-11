Los convocantes del 18N por una financiación justa advierten de que existe el problema valenciano "no solo Cataluña"

Dan la "bienvenida" a quienes acudan bajo el mismo lema y piden que "no se instrumentalice" por nadie para "intereses particulares"

Respecto a la reunión que mantendrá este martes la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, --partido que no se ha sumado a la manifestación-- con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el presidente de la CEV ha vuelto a insistir en que "esto es voluntario para defender los intereses generales de la sociedad valenciana. Quien quiera estar estará y quien no, no estará".

Tampoco es "un ejercicio de victimismo, ni de insolidaridad" y "no tiene motivaciones partidistas ni mucho menos rupturistas", ha agregado, al ser preguntado por una convocatoria de la CUP, a la misma hora el mismo día. Al respecto, ha avisado de que todos aquellos que se sumen bajo el mismo lema serán "bienvenidos" y ha pedido que "nadie cambie el sentido" de la marcha por los intereses generales de la sociedad valenciana y que no se "intrumentalice" la manifestación para "intereses particulares".

"No cuestionamos el sistema de financiación, cuestionamos los criterios que llevan a una CCAA como la nuestra --con una renta per cápita 12 puntos por debajo de la media estatal-- a ser la única que además es contribuyente neta. Estamos para ser ayudados, no para aportar más cuando no lo tenemos realmente", ha apostillado.