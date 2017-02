Un 'default' de Cataluña podría interpretarse en los mercados como un 'default' de España, según Moody's

Las tensiones políticas entre el Estado y Cataluña vienen siendo analizadas cuidadosamente desde hace tiempo por la agencia Moody's, que considera que al Gobierno central no le interesaría que Cataluña hiciera 'default', pues un impago catalán se podría interpretar en los mercados financieros como un 'default' de España.

"Hasta ahora no hemos vivido un momento de alta tensión y en un momento así no sabemos qué puede pasar", indicó en una entrevista concedida a Europa Press Marisol Blázquez, analista de Moody's responsable de las comunidades autónomas españolas, apuntando que al Gobierno central "no le interesa que Cataluña tenga un 'default', porque un impago de Cataluña se podría interpretar en los mercados financieros como un default de España".

La experta añadió que las tensiones políticas se ven reflejadas en el rating de Cataluña, actualmente 'Ba3' con perspectiva 'negativa', el más bajo entre las diez regiones evaluadas por Moody's en España. "Este rating tiene una elevación de 4 escalones por el apoyo del Estado. Si ese apoyo no estuviera ahí, el rating no sería 'Ba3', sino 'Caa1'", puntualizó Blázquez.

En este sentido, recordó que la perspectiva negativa que acompaña al rating de Cataluña refleja también dichas tensiones, aunque Blázquez subrayó que a Moody's lo que le interesa es ver "si la situación política está afectando a la situación fiscal".

Por otro lado, a nivel general la experta destacó el efecto positivo de la mejora de las previsiones de crecimiento económico para las comunidades autónomas, que permitirá a las regiones aumentar sus niveles de recaudación.

No obstante, la analista de Moody's señaló la importancia de llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica que vaya más allá de actualizar niveles de gasto, aunque reconoció que es muy pronto para opinar sobre ello, ya que en anteriores ocasiones no se han aprobado cambios hasta los últimos días de diciembre. "No espero que sea antes, pero es claro que es un tema que tienen que abordar sí o sí", concluyó.