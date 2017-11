La salida de empresas de Cataluña se frena en los últimos tres días, pero ya alcanza 2.471 sociedades

Un total de 489 empresas salen de Cataluña en lo que va de noviembre

En una entrevista en la COPE, Rajoy también mostró su rechazo a boicotear la compra y el consumo de productos catalanes. "Me gustaría que todo el mundo comprara productos catalanes porque, si no, el empresario catalán que vende en el resto de España sufre dos veces: una por el trato que le dan los independentistas en Cataluña y otra porque hay mucha gente que se enfada, porque le hierve la sangre, y no le apoya", indicó.